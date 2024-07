IL CALCIO ITALIANO? RIMANDATO IN AUTUNNO - AL CONSIGLIO FIGC, LE VARIE COMPONENTI HANNO DECISO CHE L’ASSEMBLEA DEL 4 NOVEMBRE SARÀ CHIAMATA A RISCRIVERE LE REGOLE DEL PALLONE E NON A ELEGGERE IL NUOVO NUMERO UNO DELLA FEDERCALCIO, COME INIZIALMENTE PREVISTO - LA LEGA SERIE A VUOLE UN RIEQUILIBRIO DELLA RAPPRESENTANZA (ORA PESA PER IL 12% E PUNTA AL 25%) - IL MASSIMO CAMPIONATO HA TRE MESI PER CONVINCERE SERIE B E LEGA PRO A CEDERE INFLUENZA ELETTORALE...

Estratto dell'articolo di Franco Vanni per “la Repubblica”

GABRIELE GRAVINA - FIGC

Prima il nuovo statuto, da votare in autunno, poi l’elezione del presidente della Figc che slitta all’anno prossimo. Questo il compromesso trovato fra le varie anime del calcio, riunite ieri a Roma in consiglio federale. Leghe professionistiche, dilettanti, calciatori, allenatori e arbitri hanno deciso, su proposta di Gabriele Gravina, che l’assemblea del 4 novembre sarà chiamata a riscrivere le regole del pallone e non a eleggere il nuovo numero uno della Federcalcio, come inizialmente previsto in agenda. Quel voto è rimandato al 2025.

La modifica dello statuto dovrà recepire le indicazioni dell’emendamento Mulé, che chiede più rappresentanza in federazione per le leghe professionistiche. La Serie A oggi pesa appena per il 12% nelle votazioni e punta al 25. I club del massimo campionato hanno tre mesi per convincere le altre componenti a cedere loro influenza elettorale: il 5% nelle votazioni lo ha la B, il 17 è della Lega Pro. […]

lorenzo casini

Il mondo del professionismo pesa tutto insieme per il 34%, quando si tratta di decidere le sorti del sistema che si regge sulla mutualità. Vale a dire, la redistribuzione del dieci per cento dei proventi dei diritti tv che la massima serie passa a quelle inferiori, secondo la legge Melandri. I professionisti, tutti insieme, puntano a raggiungere il 50% dei voti, a discapito dei dilettanti, che oggi da soli pesano per il 34%.

I calciatori contano per il 20, gli allenatori sono al 10, gli arbitri al 2. Lo strumento in mano alla Serie A per convincere gli altri attori a cedere voti sono i soldi. Oltre ai 130 milioni che distribuisce oggi — 27 vanno alla C, una sessantina alla B — la Lega Serie A dovrà promettere di più a chi sta sotto. In una partita di giro, gli 11 milioni che la A versa alla Figc potrebbero essere destinati alla LegaPro in cambio di un riassetto delle percentuali d’influenza nei voti.

GABRIELE GRAVINA - FIGC

Gravina, […] sarebbe volentieri andato a elezioni il 4 novembre, per non dare tempo a possibili avversari di organizzarsi e per evitare il rischio di un commissariamento de facto da parte della politica.

Quando gli si chiede se nel 2025 abbia intenzione di ricandidarsi, il presidente prende tempo. […] Una variabile sono gli sviluppi dell’inchiesta della procura di Roma, in cui Gravina è indagato per autoriciclaggio, con il sospetto di avere intascato tangenti dalla vendita dei diritti tv della Lega Pro, nel 2018. Accuse che lui e i suoi legali hanno sempre respinto.

