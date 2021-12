IL CALCIO ITALIANO TREMA. I PM INDAGANO SU 100 MILIONI DI PLUSVALENZE DELL’INTER - DA BETTELLA A PINAMONTI: GLI AFFARI NEL MIRINO DELLA FINANZA. TRA I TRASFERIMENTI SOSPETTI DEL BIENNIO 2017-19 ANCHE VANEHUSDEN, CARRARO E VALIETTI - LE INTERCETTAZIONI-BOMBA DI "REPORT", L’EX PRESIDENTE DEL CESENA: “SE MI METTONO IN CROCE FACCIO SALTARE IL SISTEMA” – VIDEO

L’intercettazione inedita dell’ex presidente del Cesena sulle plusvalenze fittizie in Serie A: «Ho un elenco di almeno 100 giocatori…» pic.twitter.com/Z135pkoAIx — Report (@reportrai3) December 21, 2021

(ANSA) - Nell'inchiesta a carico di ignori della procura di Milano che oggi ha portato la Gdf a effettuare acquisizioni presso la sede dell'Inter e della Lega Calcio si stanno facendo accertamenti su plusvalenze di 100 milioni relative a due annualità, 2017/18 e 2018/19, per la cessione di una decina di giocatori di fascia medio-bassa, alcuni anche delle giovanili.

In particolare, gli investigatori stanno facendo accertamenti sui bilanci di quegli anni, tra il 2017 e il 2019, nel corso dei quali le plusvalenze hanno inciso per il 10% dei ricavi. Plusvalenze che si sarebbero generate soprattutto con le cessioni di giocatori di fascia medio bassa, anche delle giovanili, che potrebbero essere stati 'sopravvalutati' nelle operazioni di compravendita tra Inter e altre squadre.

Nell'ipotesi d'accusa, tutta da verificare, iscrivere quelle plusvalenze potrebbe essere servito per 'abbellire' i conti della società per quegli anni. Se le passività, ossia i costi dei giocatori, vengono ammortizzati su più anni, le plusvalenze vengono iscritte nel singolo anno e incidono sui ricavi del bilancio.

Oggi la Gdf è andata ad acquisire tutti i documenti relativi alle operazioni che hanno generato plusvalenze per l'Inter in quegli anni, compresi i contratti delle compravendite che sono depositati in Lega calcio. L'indagine è autonoma, ma si muove sulla falsariga di quella aperta dai pm di Torino sulle plusvalenze della Juve.

Il Corriere dello Sport riporta le intercettazioni, in onda ieri sera su Report (Rai3), tra Abodi (ex presidente della Lega B) e Lugaresi (ex presidente del Cesena) riguardo il caso plusvalenze.

I dettagli della chiacchierata fra i due ai tempi delle plusvalenze del Cesena, poi fallito e ripartito dalla Serie D

LUGARESI: «Mi sono fatto stampare i bilanci di tutte le squadre di A e di B degli ultimi tre anni. Ho fatto estrarre tutti i nomi dei calciatori dal ’95 al ’99 e a salire. Io raccolgo prove. Se mi mettono in croce faccio saltare il sistema. Sono in grado di dimostrare che ci sono almeno 100 giocatori che sono identici ai miei.»

ABODI: «Ammazza che lavoro. No tu non sei un ladro, ma hai dato una valutazione impropria. Se il metro vale per tutti vale per tutti».

