CALCIO MARCIO! MICHEL PLATINI HA DENUNCIATO IL PRESIDENTE DELLA FIFA GIANNI INFANTINO PER "TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE" - LA DENUNCIA SAREBBE LEGATA ALL'INDAGINE PER FARE LUCE SU TRE INCONTRI SEGRETI AVVENUTI TRA IL 2016 E IL 2017 TRA INFANTINO E L'EX PROCURATORE GENERALE SVIZZERO MICHAEL LAUBER, INCARICATO DELLE INDAGINI SULLA FIFA PER IL PERIODO TRA IL 2015 E IL 2019…

michel platini gianni infantino

Da www.gazzetta.it

Michel Platini, ex presidente dell’Uefa, con un comunicato ha annunciato di avere denunciato Gianni Infantino, attuale presidente della Fifa, con l'accusa di "traffico di influenze illecite". La denuncia è stata presentata lo scorso novembre alla Procura di Parigi e non riguarda soltanto Infantino, ma anche Marco Villiger, ex direttore dei servizi legali per conto della Fifa, come possibile "complice" di questo traffico.

michel platini gianni infantino

I MOTIVI

A quanto si è saputo, la denuncia di Platini sarebbe legata all'indagine in corso in Svizzera per fare luce su tre incontri segreti che sarebbero avvenuti tra il 2016 e il 2017 tra Infantino e l'ex procuratore generale svizzero Michael Lauber, incaricato delle indagini sulla Fifa per il periodo tra il 2015 e il 2019. Il traffico di influenze illecite è il reato commesso da chi si fa promettere o dare denaro o altri vantaggi sfruttando le sue relazioni con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

marco villiger michel platini gianni infantino michel platini gianni infantino michel platini gianni infantino