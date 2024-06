12 giu 2024 17:13

CALCIO MARCIO! - LA PROCURA DI BARI APRE UN'INCHIESTA PER IL FLUSSO ANOMALO DI SCOMMESSE SULL’ESPULSIONE DEL CALCIATORE BARESE NICOLA BELLOMO, NELLO SPAREGGIO PER RESTARE IN B CONTRO LA TERNANA - IL CALCIATORE (NON INDAGATO) SI FECE CACCIARE DALLA PANCHINA DOPO AVER LITIGATO CON UN RACCATTAPALLE - L’ESPULSIONE DEL CENTROCAMPISTA (RIMASTO IN PANCHINA PER TUTTA LA PARTITA) ERA QUOTATA A 24 VOLTE LA POSTA INIZIALE MA LA GIOCATA NON È STATA PAGATA DAI BOOKMAKER UFFICIALI CHE CONSIDERANO SOLO I CARTELLINI RICEVUTI DAI GIOCATORI IN CAMPO. PER QUESTO, AL VAGLIO DEGLI INQUIRENTI CI SONO…