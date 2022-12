CALCIO, PALLE E POLITICA. SERBIA-SVIZZERA NON FINISCE MAI – IL CT SERBO, STOJKOVIC È STATO RIPRESO MENTRE INSULTAVA LE DONNE KOSOVARE, DOPO IL GOL DI VLAHOVIC DELLA MOMENTANEA RIMONTA, URLANDO UN’ESPRESSIONE RAZZISTA – PRIMA C’ERA STATO IL GESTACCIO DEL CAPITANO SVIZZERO, XACHA, DI ORIGINI KOSOVARE, CHE SI ERA AFFERRATO LE PALLE DI FRONTE ALLA PANCHINA SERBA – VIDEO

Paolo Tomaselli per www.corriere.it

dragan stojkovic serbia svizzera

Ci mancava questa per rendere il caso Serbia-Svizzera — aperto da quattro anni e mezzo — uno dei più vergognosi degli ultimi Mondiali: Dragan Stojkovic, giocatore meraviglioso e ora allenatore decisamente meno brillante, è stato beccato dalle telecamere mentre si lascia andare a un insulto irriferibile contro gli albanesi e le loro madri. Tutto questo non in uno dei tanti momenti concitati della partita vinta venerdì dagli svizzeri, ma per celebrare il gol di Vlahovic, quello della momentanea rimonta.

dragan stojkovic serbia svizzera 2

Una faccenda che ha dell’incredibile, perché a giugno i presidenti delle due federazioni si erano incontrati per evitare strascichi dopo il teatrino di quattro anni fa in Russia: i serbi in tribuna con le felpe di Mladic, il macellaio di Srebrenica e i kosovari della Svizzera — Xhaka, Shaqiri e Behrami — a festeggiare mimando l’aquila della grande Albania. Venerdì le provocazioni erano state a sfondo sessuale, per i pettegolezzi che hanno riguardato nei giorni scorsi Vlahovic e la moglie del secondo portiere serbo.

svizzera serbia xhaka

Una vicenda squallida, smentita ancora ieri sera dallo juventino molto seccato, ma almeno un «diversivo» rispetto alle tensioni etniche ancora altissime. Stojkovic aveva glissato sulle provocazioni di Xhaka verso la sua panchina e aveva negato anche di aver sentito l’annuncio degli altoparlanti per zittire i cori razzisti della curva serba. Gli insulti che ha proferito lui non li ha sentiti nessuno, ma i serbi che hanno letto il labiale lo hanno messo di fronte alle proprie responsabilità. Gli svizzeri, furiosi, non hanno reagito, per non turbare il proprio Mondiale. Stojkovic certo non si dimetterà. Se questo è un commissario tecnico.

dragan stojkovic serbia svizzera 5 svizzera serbia xhaka vlahovic svizzera serbia svizzera serbia shaqiri dragan stojkovic serbia svizzera 3