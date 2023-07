UN CALCIO AI PETRODOLLARI - MENTRE MOLTE STELLE DEL CALCIO EUROPEO HANNO CEDUTO ALLE VAGONATE DI SOLDI DELLA "SAUDI PRO LEAGUE", ALTRE HANNO RIFIUTATO, SCEGLIENDO DI CONTINUARE A GIOCARE NEL CALCIO "CHE CONTA" - QUESTE "OBIEZIONI DI COSCIENZA" SONO L'ULTIMA SPERANZA DEL CALCIO EUROPEO, VISTO CHE È IMPOSSIBILE PAREGGIARE LE OFFERTE ECONOMICHE DALL'ARABIA…

C’è chi dice no. Meno male: perché avanti di questo passo lo shopping saudita rischia seriamente di svuotare la vetrina, già non proprio stracolma di gioielli, della nostra serie A. Il fascino indiscreto dei petrodollari ha già sedotto pezzi da novanta come Milinkovic-Savic e Brozovic […] Per nostra fortuna, c’è però anche chi va controcorrente.

Rinunciando a un contratto da mille e una notte, pur di continuare a giocare in campionati di prima fascia. Da Ciro Immobile a Lautaro Martinez, da Romelu Lukaku a Edin Dzeko, fino a Piotr Zielinski, la squadra dei ribelli esiste ed è pure fortissima. E chissà che anche da Kylian Mbappé non arrivi presto un «no» che rappresenterebbe un formidabile slogan globale. Se il campione del futuro rifiuta un contratto monstre da 700 milioni di euro l’anno, chissà che il messaggio non possa fare breccia anche nella testa dei suoi colleghi meno prestigiosi.

Una speranza, già, ma la verità è che al momento possiamo affidarci solo a questa specie di «obiezione di coscienza» dei calciatori stessi, visto che il sistema calcio internazionale non sembra affatto pronto a una controffensiva concreta per frenare l’espansionismo saudita. […]

Seguendo quindi l’esempio di quello che è stato il numero uno fino ad oggi, Leo Messi, che ai 400 milioni annui dei sauditi ha preferito i 150 in due anni dell’Inter […] . Scelte familiari, ma anche di carriera: sono diverse le ragioni che stanno alla base dei «no grazie». Il nostro Ciro Immobile per esempio ci ha pensato un bel po’, ma ora sembra essersi convinto definitivamente a restare alla Lazio, […]

Raccontano invece che l’interista Martinez non ci abbia pensato su neanche un momento, quando gli hanno messo sul tavolo 240 milioni in 4 anni: la sua vita ormai è a Milano, dove la moglie ha aperto un ristorante. Ragionamento simile a quello di Olivier Giroud, […] ha confermato il suo agente.

Il derby, per fortuna nostra, li vedrà ancora protagonisti. Ma c’è chi ha detto no perché potrebbe smettere e non intende tornare sui suoi passi. Come Gigi Buffon, che a 45 anni ha declinato un biennale choc da 30 milioni. O chi, come Edin Dzeko, ha preferito il Fenerbahce in Turchia: meno soldi, ma un torneo più competitivo. Ci sta, se credi ancora in te stesso. Come Mourinho e Allegri, pure loro corteggiati senza successo. […]

