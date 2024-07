IL CALCIO E’ UNO SPORT CHE SI GIOCA 11 CONTRO 11 E ALLA FINE L’INGHILTERRA PERDE! NONOSTANTE IL SECONDO KO IN FINALE, RE CARLO CONFERMA IL CT INGLESE SOUTHGATE: “VAI A TESTA ALTA, AVETE RAGGIUNTO UN GRANDE RISULTATO. I TRIONFI ARRIVERANNO PIÙ IN LÀ” – IL SELEZIONATORE NON HA VOLUTO DISCUTERE DEL SUO FUTURO. ORA, PERÒ, SONO IN MOLTI A CHIEDERNE IL LICENZIAMENTO, A COMINCIARE DA GARY LINEKER, ASCOLTATO COMMENTATORE DELLA BBC…

(ANSA) Triste rientro, carico di delusione e incertezza sull'immediato futuro, per l'Inghilterra, che questa mattina ha lasciato Berlino per imbarcarsi sul volo di rientro a Londra: ma se stampa e tifosi dibattono sul destino di Gareth Southgate, Re Carlo invita tutti - a cominciare proprio dallo stesso commissario tecnico - a "tenere la testa alta", per aver raggiunto "un grande risultato".

È atteso nel corso del pomeriggio, all'aeroporto di Stansted, l'arrivo del charter che riporterà sull'isola i Tre Leoni, dopo la sconfitta nella finale di Euro contro la Spagna.

Al termine dell'incontro, con l'amarezza per la seconda finale persa di fila stampata sul volto, Southgate non ha voluto discutere del suo futuro, nonostante alla vigilia dell'Europeo fosse stato lui stesso a indicare la vittoria a Berlino come condizione per continuare a guidare la nazionale. Ora, però, sono in molti a chiederne il licenziamento, a cominciare da Gary Lineker, ascoltato commentatore della BBC.

A breve sarà lo stesso Southgate a chiarire le sue intenzioni. Dopo aver ricevuto le sincere congratulazioni da re Carlo III, che pochi minuti dopo la sconfitta di Berlino si è voluto comunque complimentare con la nazionale inglese attraverso un comunicato diffuso da Buckingham Palace. "Caro ct, anche se la vittoria ti è sfuggita questa sera, io, mia moglie e tutta la nostra famiglia invitiamo te e la tua squadra a tenere la testa alta - le parole del sovrano -.

Tutti coloro che hanno partecipato ad attività sportive a qualsiasi livello sanno quanto possa dare tristezza un simile risultato, soprattutto quando la vittoria è lì a due passi. Ma sappi che anche il raggiungimento della finale è un grande risultato, ed è per questo che siete l'orgoglio di una nazione che continuerà a ruggire per i Tre Leoni, sperando in trionfi che arriveranno più in là".

