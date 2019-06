19 giu 2019 10:50

IL CALCIO SALVATO DALLE DONNE – BOOM DELLE AZZURRE IN TV: 6.525.000 SPETTATORI (29.3% DI SHARE) SI SONO GODUTI LO SHOW DI SARA GAMA E COMPAGNE CHE HANNO CONQUISTATO IL PRIMO POSTO NEL GIRONE, PUR PERDENDO COL BRASILE PER UN RIGORE INVENTATO - L’ITALDONNE E’ L’UNICO MOTIVO DI CONSOLAZIONE IN UN PAESE DI ABATINI, HATER E PIPPAROLI - LAURA GIULIANI MEJO DI BUFFON - CRONACA SHOW SU RAIUNO: "DA PICCOLA STACCAVA LA TESTA DELLE BAMBOLE PER TIRARE CALCI" - VIDEO