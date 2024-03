21 mar 2024 18:10

IL CALCIO SPAGNOLO NELLA "MIERDA": ORA MADRID RISCHIA IL MONDIALE 2030 (ASSEGNATO A MAROCCO, PORTOGALLO E SPAGNA) - LE INDAGINI VERTONO SUL REATO DI RICICLAGGIO E CORRUZIONE PER QUANTO RIGUARDA L'ORGANIZZAZIONE DELLA SUPERCOPPA SPAGNOLA IN ARABIA SAUDITA, ACCORDO RISALENTE AL 2019 CON UN VALORE DI 240 MLN € - LUIS RUBIALES, OSSIA COLUI CHE HA FIRMATO I CONTRATTI, HA SUBITO DIVERSE PERQUISIZIONI NEGLI APPARTAMENTI SENZA FINIRE PERÒ TRA GLI ARRESTATI, AL MOMENTO 7. IL MOTIVO? LA SUA ASSENZA DAI CONFINI IBERICI. RUBIALES INFATTI, SI TROVA IN REPUBBLICA DOMINICANA DA OLTRE UN MESE...