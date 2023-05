UN CALCIO AL TUMORE - LA FAVOLA DI SEBASTIEN HALLER, DAL CANCRO AI TESTICOLI ALLA QUASI VITTORIA DELLA BUNDESLIGA CON IL BORUSSIA DORTMUND - L'INCUBO DELL'ATTACCANTE IVORIANO È INIZIATO A LUGLIO, APPENA ARRIVATO IN GERMANIA, QUANDO GLI VIENE DIAGNOSTICATA LA MALATTIA - DOPO SEI MESI, DUE INTERVENTI E QUATTRO CICLI DI CHEMIOTERAPIA, A GENNAIO IL 28ENNE RICEVE IL VIA LIBERA DEI MEDICI PER TORNARE AD ALLENARSI - DOMENICA SCORSA HA SEGNATO UNA DOPPIETTA CHE POTREBBE VALERE LO SCUDETTO: SE SABATO I GIALLONERI BATTONO IL MAGONZA, DIVENTANO CAMPIONI DI GERMANIA…

Estratto dell'articolo di Salvatore Riggio per www.corriere.it

sebastien haller

[…] Sébastien Haller […] ha messo la firma sulla sua rinascita con la doppietta contro l’Augusta, nel match esterno terminato 3-0 domenica 21 maggio (il tris porta la firma di Brandt). Gol che potrebbero valere la Bundesliga, dopo la sconfitta interna del Bayern Monaco contro il Lipsia e il sorpasso in classifica. […] Dal cancro al sogno, questo è stato il cammino tortuoso di Haller, 28 anni, e ora al Dortmund basterà vincere in casa contro il Magonza (sabato 27 maggio, ore 15.30), che viene da quattro sconfitte di fila nelle quali ha incassato 13 gol.

SEBASTIEN HALLER

L’incubo di Haller inizia a luglio e la sua vita rischia di cambiare per sempre. Dopo una stagione da urlo in Olanda, con la maglia dell’Ajax, viene acquistato dal Borussia Dortmund, ma la diagnosi è tragica: tumore ai testicoli. […] Sei mesi durante i quali Haller ha subito due interventi e quattro cicli di chemioterapia e finalmente a gennaio ha avuto il via libera da parte dei medici per poter tornare ad allenarsi con la prima squadra e giocare.

Per l’occasione, Puma, sponsor tecnico del giocatore ha celebrato il ritorno dell’attaccante con un paio di scarpini personalizzati: sul dorso esterno delle scarpe un messaggio alla malattia sconfitta: «Fuck Cancer». «Ho allontanato la paura — aveva detto nell’intervista rilasciata a L’Équipe — quello stato d’animo non sarebbe servito né a superarla, né a conviverci».

[…]

SEBASTIEN HALLER

Un problema improvviso: «Poi è cominciata una specie di pressione agli addominali, credevo di avere un’ernia e ho consultato i fisioterapisti. Ho provato di tutto, massaggi, agopuntura nella zona interessata, ma non è passato. Mi hanno consigliato di fare un’ecografia per chiarire la situazione. Poi hanno visto una massa. Abbiamo fatto la risonanza magnetica la mattina dopo per scoprire se il tumore era benigno o maligno. Tuttavia, ho continuato ad allenarmi. E poi, quando è arrivato l’urologo, mi ha fatto spogliare e in 10 secondi mi ha detto: “è un tumore”. Tutto qui, in quel momento ti crolla il mondo addosso. La parte peggiore è dopo la chemio in realtà. La chemio ha rotto il mio corpo dall’interno, l’operazione dall’esterno. Quindi, ho dovuto raccoglierlo a poco a poco».

SEBASTIEN HALLER

[…] Haller ha passato molto tempo con la famiglia, si è dedicato ad altre cose, come il ciclismo, l’organizzazione di pesca sportiva, una gita, paddle boarding, golf. Si è ripreso la vita, che adesso gli sorride. È tornato al gol a inizio febbraio, Friburgo, 269 giorni dopo l’ultimo. È stato il suo primo in giallonero, con la doppietta contro l’Augusta è arrivato in totale a 9. Adesso manca poco per la festa: per festeggiare non ci dovranno essere passi falsi sabato 27 maggio al Signal Iduna Park.

SEBASTIEN HALLER sebastien haller sebastien haller sebastien haller sebastien haller sebastien haller sebastien haller sebastien haller sebastien haller sebastien haller sebastien haller