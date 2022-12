CALCIOPOLI NON FINISCE MAI - COSA PENSANO I VERTICI DELLO SPORT ITALIANO DEL FATTO CHE LUCIANO MOGGI RICEVERA’ UN PREMIO "ALLA CARRIERA" A SALERNO? L'EVENTO SFOGGIAVA IL PATROCINIO DEL CONI CHE PERO' HA SMENTITO OGNI COINVOLGIMENTO: “TOLGANO SUBITO IL NOSTRO LOGO” - L'EX DG DELLA JUVENTUS È STATO RADIATO A VITA DALLA FIGC IL 28 MARZO 2010, UNA DECISIONE CONFERMATA POI DALLA CORTE FEDERALE, DAL CONI…

Il Coni, in relazione ad alcune notizie diffuse "impropriamente nelle ultime ore, comunica di non aver concesso alcun patrocinio relativamente all'evento Festival del Calcio Italiano-Italian Football Awards 2022, e di aver diffidato l'organizzazione dall'indebito utilizzo del logo dell'Ente, chiedendone l'immediata rimozione da ogni tipo di comunicazione legata a tale manifestazione". Lo riferisce in una nota lo stesso Comitato Olimpico Italiano.

Estratto dell'articolo di Tommaso Rodano per “il Fatto quotidiano”

Luciano Moggi sarà premiato. Alla carriera. Esiste una formula più beffarda ed efficace per definire in sei parole lo stato di salute del calcio italiano? Proprio nei giorni in cui viene svelata una nuova indagine che potrebbe fare epoca e ridisegnare la cartina della Serie A, il protagonista di uno dei maggiori scandali nella storia dello sport nazionale ottiene un riconoscimento pubblico per le sue gesta.

Moggi riceverà il premio speciale alla carriera lunedì, nel corso del Festival del calcio italiano, una manifestazione organizzata a Salerno dal giornalista Donato Alfani, giunta quest' anno all'undicesima edizione.

Da non confondere con il più famoso "Gran galà del calcio", promosso invece dall'Associazione italiana calciatori, quella di Alfani è una kermesse locale, laterale e sicuramente meno prestigiosa, ma che comunque si fregia del patrocinio di Coni, Serie B, Lega Pro, Lega Dilettanti, Associazione italiana arbitri e Ordine dei giornalisti. Vengono premiati - con criteri aleatori, a giudicare la folta rappresentanza di giocatori della Salernitana - i migliori atleti della passata stagione. E poi c'è un riconoscimento speciale alla carriera tributato a personaggi che evidentemente si sono distinti nel loro campo: anche qui, i nomi dei prescelti sembrano frutto di una vivace fantasia, con Moggi ci sono l'ex giocatore Frank Ribery (ancora Salernitana) e l'ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino.

Chissà cosa ne pensa Giovanni Malagò: sotto le insegne (anche) del comitato olimpico, Moggi salirà sul palco per un plauso alla sua longeva e proficua carriera da direttore sportivo. Occorre davvero ricordare le sue prodezze? Evidentemente sì.

Luciano Moggi è stato radiato a vita dalla Figc il 28 marzo 2010, una decisione confermata poi dalla Corte federale, dal Coni, dal Tar del Lazio e dal Consiglio di Stato, malgrado i molteplici ricorsi di Moggi…

