IL CALVARIO DI MARC MARQUEZ PROSEGUE: TERZA OPERAZIONE AL BRACCIO PER L’OTTO VOLTE CAMPIONE DEL MONDO. RISCHIA ALTRI 6 MESI DI STOP. PER IL GRANDE RIVALE DI VALENTINO ROSSI, A SOLI 27 ANNI, IL RITORNO AI MASSIMI LIVELLI AGONISTICI SEMBRA COMPROMESSO… - VIDEO

Da liberoquotidiano.it

Prosegue il calvario di Marc Marquez: il pilota spagnolo della Honda in MotoGp, 8 volte campione del mondo, si è sottoposto al terzo intervento chirurgico al braccio destro, durato 8 ore.

L'omero infortunatosi lo scorso luglio non migliora, e per questo è stata necessaria una nuova operazione per rimuovere "la placca precedente e nel posizionamento di una nuova placca con l'aggiunta di un innesto di osso iliaco con lembo libero corticoperiosteo", hanno fatto sapere dallo staff di Marquez, che ora rischia altri 6 mesi di stop ma soprattutto di vedere compromessa un'altra stagione, proprio come quest'ultima.

Anche perché la prima convalescenza è stata contraddistinta da terapie deludenti, ritardi e allungamento dei tempi di recupero previsti. Per il grande rivale di Valentino Rossi, insomma, a soli 27 anni, il ritorno ai massimi livelli agonistici sembra compromesso, almeno nel breve.

