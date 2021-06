IL CALVARIO DI VALE – IL DOTTOR ROSSI CADE E DISTRUGGE LA MOTO. "HO PERSO L'ANTERIORE, MA NON ABBIAMO CAPITO CHE COSA È SUCCESSO" - POI LE ATTENZIONI SI SPOSTANO SUL DISCORSO TEAM VR46 IN MOTOGP E ARAMCO: "HO PARLATO CON IL PRINCIPE SAUDITA, PER LA PARTNERSHIP È TUTTO OK" - VIDEO

Luca Frigerio per gazzetta.it

Grandi aspettative al GP di Olanda sulle prestazioni di Rossi. Dopo essersi guadagnato la 12esima casella in griglia e aver confermato un ottimo passo nel warm-up, le speranze di vedere un Dottore in top 5 sono svanite con lo spegnimento del semaforo in gara (qui i risultati).

Valentino è precipitato nelle ultime posizioni e al giro 8 è caduto duramente (ma senza conseguenze per il pilota) alla curva 7. "Il nostro passo non era male e mi aspettavo una bella gara. Sono partito male, abbiamo cambiato una cosa per la partenza, ma non mi sento ancora bene in questa fase e dobbiamo ancora sistemare alcune cose. Nei giri dopo ho dovuto rinseguire e quando sei dietro la ruota davanti non lavora bene. Nel tentativo di recuperare ho perso l’anteriore alla curva 7. Dai dati non abbiamo capito bene cosa sia successo".

IL FUTURO DI ROSSI E YAMAHA

Valentino sottolinea che deve ancora decidere cosa fare con la sua carriera in MotoGP ma non si sbilancia sul rapporto tra Yamaha e Viñales, anche se nell’aria sembrano esserci importanti novità: "Sembra che ci saranno grandi cambiamenti, succederà qualcosa che non ci aspettiamo. Ma queste voci non influenzeranno la mia decisione, che è correlata ai risultati. Quello che succede con gli altri e le altre Yamaha non è affar mio". Le ultime considerazioni riguardano i rumors riguardo ai dubbi tra l’accordo tra VR46 e Aramco per il team in MotoGP, ma Valentino Rossi smentisce le voci: "Giovedì ho parlato faccia a faccia con il principe, che è entusiasta del progetto, e questa cosa da quello che ho capito si fa".

