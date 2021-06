10 giu 2021 18:27

CAMBIA LA MUSICA IN PREMIER LEAGUE? – IL PROPRIETARIO DI SPOTIFY, DANIEL EK, E’ PRONTO AD ACQUISTARE L’ARSENAL PER CIRCA 2,3 MILIARDI DI EURO. MA L’ATTUALE PROPRIETARIO DEI “GUNNERS” STAN KROENKE NON SEMBRA INTENZIONATO A VENDERE – MA I TIFOSI DELLA SQUADRA LONDINESE SPINGONO PER LA CESSIONE DOPO IL FIASCO SUPERLEGA…