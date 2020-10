zielinski

COVID AL NAPOLI. Ricordo a tutti che Zielinski segnò al Genoa un gol talmente bello che fu letteralmente sommerso da lunghi e prolungati abbracci da parte di tutti i suoi compagni. Dopodichè in bocca al lupo a lui per una pronta guarigione.

Mimmo Malfitano per gazzetta.it

Il secondo giro di tamponi ha certificato la positività al Covid di Pioter Zielinski e di un collaboratore di Giuntoli, Giandomenico. Dopo l'ansia dei giorni scorsi, nonostante nessun membro della società fosse risultato positivo al primo tampone, era atteso il risultato del secondo giro di test fatto alla squadra di Gattuso e a tutto lo staff tecnico e dirigenziale.

Ed ecco che in vista del match con la Juventus, in programma domenica sera alle 20.45, Gattuso perde un uomo da schierare. Il tutto con la preoccupazione che fatalmente sale in vista del terzo tampone, previsto sabato mattina. Ancora non è chiaro al momento se la squadra partirà sabato stesso in serata, per Torino, o domenica mattina.

