1 set 2022 19:30

IL CAMPIONATO DELLE STELLE E DELLE STERLINE - LA PREMIER STA PER CHIUDERE UN MERCATO DA RECORD, CON PIÙ DI 2 MILIARDI DI EURO SPESI IN TRASFERIMENTI (PIÙ DI QUANTO HANNO SPESO GLI ALTRI 4 CAMPIONATI EUROPEI MESSI INSIEME) - AL CHELSEA IL PRIMATO DEGLI "SPENDACCIONI", CON 280 MILIONI, MA NELLA TOP 10 DEI CLUB CHE HANNO SGANCIATO PIÙ SOLDI IN QUEST'ESTATE CI SONO 8 SQUADRE INGLESI, TRA CUI IL NOTTINGHAM FOREST (QUINTO CON QUASI 160 MILIONI SPESI)...