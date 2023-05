24 mag 2023 17:21

UN CAMPIONE NON E' NECESSARIAMENTE UN GRANDE ALLENATORE - L'AVVENTURA IN TURCHIA DI ANDREA PIRLO DURA SOLO UN ANNO: IL "MAESTRO" È STATO ESONERATO DAL KARAMGURUK - L'EX CENTROCAMPISTA AZZURRO LASCIA LA SQUADRA AL NONO POSTO IN CLASSIFICA CON 44 PUNTI IN 33 PARTITE, CON UN BILANCIO DI 11 VITTORIE, 11 PAREGGI E 11 SCONFITTE - IL SUO EREDE POTREBBE ESSERE UN ALTRO EX CAMPIONE DEL MONDO 2006…