UN CAMPIONISSIMO PARACULO - PERCHÉ ARMAND DUPLANTIS MIGLIORA OGNI VOLTA IL RECORD DEL MONDO DI SALTO CON L’ASTA DI UN SOLO CENTIMETRO? PERCHE’ E’ UN GRAN FURBONE - QUANDO BATTE IL RECORD, LO SVEDESE GUADAGNA CIRCA 100 MILA EURO. GLI CONVIENE MIGLIORARE IL SUO RECORD DI POCHISSIMO COSI' DA AVERE SEMPRE UN ULTERIORE MARGINE DI MIGLIORAMENTO, E ALTRI BONIFICI DA INCASSARE… - VIDEO

Sweden's Armand Duplantis breaks the men's pole vault world record for the 9th time (6.25 m)pic.twitter.com/n3BL7iE6d3 — Massimo (@Rainmaker1973) August 6, 2024

Da fanpage.it - Estratti

armand mondo duplantis

Armand Duplantis ha vinto la medaglia d'oro nel salto con l'asta pure ai Giochi di Parigi e ha confermato, anche se non c'era bisogno, di essere uno dei più grandi di sempre in questa specialità. Lo svedese, onorato dai suoi compagni, ha fatto uno show una volta terminata la finale, nella quale ha battuto anche il record del mondo, ancora una volta di un centimetro. Per la nona volta ha migliorato il record del mondo e lo svedese in modo intelligente lo sta migliorando ogni volta di un solo centimetro.

(...) Perché ha alzato di così poco l'asticella lo svedese? Presto detto. Perché è un gran furbone oltre a essere un campionissimo.

Ogni record battuto può valere quasi 100 mila euro

armand mondo duplantis

La federazione internazionale (World Athletics) ha stabilito da tempo infatti che ogni atleta che batte un record mondiale ottiene 100.000 dollari (circa 92 mila euro al cambio attuale) ogni volta che batte il record. Va da sé che quindi a Duplantis convenga migliorare il suo record di pochissimo per avere un bonus cospicuo. Il record lo ha battuto in nove occasioni sempre di un centimetro e quindi ha guadagnato una cifra davvero notevole (anche se non sempre 100.000). Duplantis detiene il record di salto con l'asta sia indoor che outdoor, e avrà la possibilità di migliorarlo molte altre volte.

I record mondiali di Duplantis nel salto con l'asta

armand mondo duplantis

La prima volta che lo ha battuto ha fatto 6,17 in Polonia era il febbraio del 2020. Poi l'ha migliorato di un centimetro poche settimane dopo. Poi per tre volte ha battuto il record nel 2022, l'ultima ai Mondiali di Eugene, altri due record battuti nel 2023, prima di salire a 6.24 e poi a 6.25 alle Olimpiadi di Parigi.

armand mondo duplantis