20 set 2022 09:10

UN CAMPO DI PATATE, UNA SPIAGGIA, UN GOLF CLUB, UNA PISTA DI MOTOCROSS, UN RITROVO PER IL PIC NIC DELLA DOMENICA: IL PRATO DELL’OLIMPICO PUO’ AVERE AL MOMENTO DIVERSE DESTINAZIONI D’USO TRANNE L’UNICA PER CUI E’ STATO CONCEPITO: GIOCARE A CALCIO – PER LA ROMA SEI INFORTUNI SU 7 IN CASA (ZANIOLO, EL SHAARAWY, KUMBULLA, KARSDORP, DYBALA E PELLEGRINI) – SARRI LO DEFINISCE “UN CAMPO INDEGNO, CHE NON RISPETTA IL NOME DI ROMA” (COSA NE PENSA "SPORT E SALUTE"?) – I MOTIVI DEL DEGRADO…