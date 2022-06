CANADA DA INCUBO! LECLERC PENALIZZATO DI 10 POSIZIONI SULLA GRIGLIA DI PARTENZA A MONTREAL - IL PILOTA MONEGASCO HA INSTALLATO UNA NUOVA CENTRALINA, LA TERZA CONTRO LE 2 STAGIONALI PREVISTE DAL REGOLAMENTO. E NON È ESCLUSO L’UTILIZZO DI UN’ALTRA POWER UNIT CON PARTENZA IN FONDO ALLO SCHIERAMENTO...

Da gazzetta.it

leclerc

Alla fine la temuta notizia è arrivata: Charles Leclerc subirà una penalità in griglia di partenza nel GP del Canada. La Ferrari stamattina aveva annunciato di aver montato sulla vettura del monegasco una terza unità endotermica dopo il guasto di Baku, nuove MGU-K e H, una nuova centralina. Questo non avrebbe portato in penalità il ferrarista, in quanto tutti pezzi all'interno del limite regolamentare.

LA SANZIONE

La penalità sarebbe scattata qualora Leclerc avesse montato il quarto turbo. Ma dopo la sessione di prove libere a Montreal, la Ferrari ha comunicato di aver installato una nuova centralina, portando così a 3 le centraline installate, contro le 2 stagionali previste: ecco quindi che Leclerc oggi dovrà scattare con almeno 10 posizioni di penalità in griglia di partenza. E non è escluso l’utilizzo di un’altra power unit con partenza in fondo.

