4 lug 2024 13:52

CANDELA TWEET! “CLAMOROSO! SPARISCONO SU RAI1 I FISCHI AL MINISTRO SANGIULIANO CONTESTATO AL TAORMINA BOOK FESTIVAL. COSA È ANDATO IN ONDA? NIENTE. TAGLIATI I FISCHI, TAGLIATE LE PAROLE DI SCHIFANI (CONTESTATO), IN ONDA SOLO APPLAUSI" - I VIDEO CHE “TELEMELONI” NON HA MOSTRATO" - FONTI RAI: “CHIEDEREMO SPIEGAZIONI PER FARE CHIAREZZA. NON SI TRATTA DI UNA NOSTRA PRODUZIONE MA DI UN PROGRAMMA ACQUISTATO DALL'ASSOCIAZIONE TAORMINA BOOK FESTIVAL, ALL'EVENTO NON ERANO PRESENTI MEZZI RAI”