27 dic 2021 11:58

CANNAVARO HA SMESSO DI GIOCARE A PALLONE DA 10 ANNI MA È ANCORA PIÙ IN FORMA DI TUTTI NOI - IL CAPITANO DELL’ITALIA CAMPIONE DEL MONDO NEL 2006 SI È APPENA SPARATO 254 CHILOMETRI IN BICI DA NAPOLI A ROMA, PERCORSI IN MENO DI OTTO ORE - L’IMPRESA È STATA DOCUMENTATA CON VARIE FOTO DAVANTI AL COLOSSEO, MENTRE GLI EX COMPAGNI AZZURRI HANNO COMMENTATO SUI SOCIAL: TONI, PERROTTA E…