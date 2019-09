CANTA NAPOLI! SCONCERTI: "QUELLA DI ANCELOTTI È UNA SQUADRA COMPLETA, NON ESTREMA MA SENZA PUNTI VUOTI. CONTRO IL LIVERPOOL HA GIOCATO UNA GRAN BELLA PARTITA, ERA UNA PARTITA DA ZERO A ZERO, POI IL RIGORE LARGO MA MERITATO HA ROTTO L’EQUILIBRIO – CONTE E’ NERVOSO E CERCA POLEMICHE DOVUNQUE, MA COME SARRI NON RIESCE A DARE UN' IMPRONTA SERIA E PERSONALE AL GIOCO. INFATTI COMMETTONO GLI STESSI ERRORI…" - VIDEO

Mario Sconcerti per il Corriere della Sera

Gran bella partita tra Napoli e Liverpool, due squadre alla pari che cercavano di sorprendersi e stavano finendo per annullarsi fino al momento del rigore. Il risultato regala qualcosa al Napoli, era una partita da esibizione forte, uno zero a zero pensato quasi a tavolino, dove anche i giocatori migliori giravano con eleganza intorno all' area e non trovavano mai il tiro.

Però una bella dimostrazione di calcio pensato e giocato, una vera partita a scacchi in cui sembravano mancare solo gli spazi per le Regine. Poi il rigore, largo ma meritato per insistenza, ha rotto l' equilibrio e il Napoli ha fatto cose impensabili. Il Liverpool ha smesso di galleggiare nella qualità antica ed è cominciato lentamente ad affondare. La confusione della difesa sul gol di Llorente è stata la dimostrazione finale e ha dato al successo una dimensione internazionale che era quasi imprevedibile all' inizio. E stata una partita diversa rispetto a un anno fa quando il Napoli dominò e il Liverpool non fece nemmeno un tiro in porta. Ma è stata più partita, densa di calcio moderno, equilibrato e spezzato solo da spunti di qualità forte. Il Napoli è una gran bella squadra, completa, non estrema ma senza punti vuoti.

Diversa l' Inter. Ne abbiamo parlato altre volte, se qualcuno ci segue, ma personalmente non riesco a vedere tracce evidenti del passaggio di Conte. Né prima né ora. Anche stavolta l' Inter si è persa nella ragnatela morbida, scolastica, quasi calligrafica dello Slavia senza mai cambiare metodo, senza un tentativo di forzare le linee, come se il calcio fosse una pura operazione geometrica. Non sono in discussioni le scelte di Conte, hanno contato poco. È mancato l' istinto, la qualità finale, come se tutti cercassero di applicare regole che ancora non capiscono. È bastato l' ordine elementare e chiaro degli avversari per perdere il controllo del campo e della partita.

È già andata bene con il pareggio, ma lo Slavia a livello europeo è un avversario illuminato e fermo. Mi sembra infatti nervoso Conte che indomito cerca polemiche dovunque, ma come Sarri non riesce a dare un' impronta seria e personale al gioco. Infatti commettono gli stessi errori. Sta crescendo molto più in fretta la società della squadra, così come capita alla Juventus. Che stasera gioca la sua tranquillità in una zona molto calda di Madrid, dove giocano calcio duro e hanno anche loro difficoltà da dimenticare. Siamo entrati in Europa con problemi molto italiani. E ora che si cerchi con qualunque metodo di andare avanti.

