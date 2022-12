6 dic 2022 22:25

IL CANTO DEL PORTOGALLO! 6-1 ALLA SVIZZERA CON CR7 IN PANCA: GONÇALO RAMOS LO SOSTITUISCE E FA UNA TRIPLETTA! ESORDIO DA SOGNO PER L'ATTACCANTE PORTOGHESE, AZZECCATA LA SCELTA DI FERNANDO SANTOS. SEGNA ANCHE LEAO. ORA PER RONALDO E COMPAGNI C'È IL MAROCCO AI QUARTI DI FINALE. AUMENTANO I RIMPIANTI AZZURRI: GLI SVIZZERI, CHE AVEVANO COSTRETTO L'ITALIA AGLI SPAREGGI MONDIALI (POI PERSI DALLA NAZIONALE), SONO STATI SPAZZATI VIA APPENA HANNO INCONTRATO UNA SQUADRA VERA...