27 apr 2019 14:22

IL CANTO DEL "GALLO" - I SUOI CLIPPERS SONO STATI ELIMINATI DA GOLDEN STATE MA DANILO GALLINARI FESTEGGIA LA SUA MIGLIORE STAGIONE IN NBA E SE LA CANTA IN MACCHINA CON LA SUA FIDANZATA, ELEONORA BOI, A LUNGO VOLTO DI “SPORTMEDIASET” – IL DUETTO SULLE NOTE DI “BABY ONE MORE TIME” DI BRITNEY SPEARS – LA VITA A LOS ANGELES E L'IRONIA DI LEI: "USANO LA PAROLA AMAZING UN PO' PER TUTTO ANCHE SE DI AMAZING C'E' VERAMENTE POCO" - VIDEO