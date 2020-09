CANTONA FA SCUOLA MA HA PESSIMI SCOLARI – IN BUNDESLIGA IL DIFENSORE DELL’AMBURGO TONI LEISTNER PRENDE PER IL COLLO UN TIFOSO DELLA DINAMO DRESDA REO DI AVER INSULTATO LA SUA FAMIGLIA, LA MOGLIE, I FIGLI - SCENE CHE HANNO FORSE NEL CALCIO VOLANTE DI CANTONA AL TIFOSO DEL CRYSTAL PALACE IL PRECEDENTE PIÙ FAMOSO – VIDEO

Da gazzetta.it

toni leistner 4

Ciò che succede in campo dovrebbe rimanere in campo, e quello che accade sugli spalti anche. Non è sempre così, però. Toni Leistner, il 14 settembre, è stato solo l'ultimo atleta ad essersi confrontato "fisicamente" con un tifoso al termine di una partita. I fatti: l'Amburgo di Leistner è di scena a Dresda, città del giocatore.

toni leistner cantona

Al termine della gara, vinta dai padroni di casa, un tifoso "ha insultato la mia famiglia, mia moglie e i miei figli. In quel momento ho perso i freni inibitori", ha detto il difensore. La scena ha fatto il giro del web: Leistner entra in tribuna, afferra il tifoso per il collo, lo fa cadere e poi torna in campo, tra gli spintoni del resto del pubblico. Scene già viste, anche di recente, e che hanno forse nel calcio volante di Cantona al tifoso del Crystal Palace il precedente più famoso. Ma non solo.

toni leistner