CAOS AL MONDIALE DI SCHERMA A MILANO: L'UCRAINA OLGA KHARLAN SI RIFIUTA DI DARE LA MANO ALLA RUSSA ANNA SMIRNOVA E QUEST'ULTIMA OCCUPA LA PEDANA PER PROTESTA - ALLA FINE LA KHARLAN È STATA ESTROMESSA DAL TORNEO CON TUTTA LA SQUADRA, COME DA REGOLAMENTO, E ORA L'UCRAINA RISCHIA DI NON PARTECIPARE ALLE OLIMPIADI - LA SMIRNOVA, SCONFITTA, NON È STATA RIAMMESSA E A PASSARE IL TURNO È STATA LA BULGARA YOANA ILIEVA - TUTTO RISOLTO? MACCHÉ: C'È IL DUBBIO CHE L'ATLETA RUSSA ABBIA VOLUTAMENTE SCATENATO IL CASO VISTO CHE… - VIDEO

L’ucraina Olga Kharlan ha deciso di affrontare la russa Anna Smirnova nei trentaduesimi della sciabola femminile del Mondiale di scherma di Milano e ha pure vinto […] Ma questo discusso match è precipitato in un pasticcio tremendo, con la Smirnova che per 45 minuti ha occupato la pedana, anche collocandosi su una sedia, per una questione legata ai rituali saluti di fine incontro, non un aspetto formale e banale perché l’atleta che non lo fa rimedia il cartellino nero e viene estromesso dal torneo.

Difatti alla fine[…] è andata proprio così: la Kharlan è stata estromessa dal torneo e il provvedimento contro di lei (che comporta pure due mesi di sospensione) si riverbera - ai sensi delle norme del Mondiale - pure sulla squadra: l’Ucraina viene esclusa dal torneo e vede molto compromessa la qualificazione olimpica […]

L’assurdo è che, tolta di mezzo la Kharlan e non rimessa in pedana la Smirnova (in quanto appunto sconfitta sul campo), la bulgara Ilieva ha passato il turno dei sedicesimi senza colpo ferire ed è avanzata nel tabellone stravolgendo pure il ranking dell’arma. Il caos nel caos, insomma. […] La Russia è stata a lungo incerta come formulare il ricorso: la scelta alla fine è stata «per mancato rispetto del regolamento».

LA RICOSTRUZIONE

[…] Di solito a fine assalto c’è la stretta di mano tra i due schermidori, ma era l’unica cosa che la Kharlan non voleva fare. Era così stato raggiunto un compromesso ricorrendo alla procedura adottata durante il Covid: un tocco delle lame delle armi al posto delle mani. A fine assalto l’ucraina ha così allungato la sua sciabola alla russa […] ma la Smirnova aspettava la stretta di mano e, in attesa che la Kharlan procedesse, ha messo la sua destra sul petto.

Nulla è accaduto e allora è andata in scena la protesta, volutamente appariscente. Riflessione: non sapeva, oppure sapeva e ha volutamente scatenato il caso? Non è finita: c’è chi ricorda che è stata proprio la Russia, all’interno del Comitato europeo della scherma, a chiedere il ritorno alla stretta di mano in occasione proprio del Mondiale. I russi hanno allora «scommesso» su un episodio che una sorta di legge di Murphy ha poi fatto accadere? Chissà, ma l’ineffabile Fie, in un primo tempo e dopo quasi un’ora, aveva confermato il successo dell’ucraina.

In questo poco edificante scenario c’è anche da dire che Emmanuel Katsiadakis, greco, segretario generale della stessa Fie ma presidente facente funzioni al posto del sospeso Alisher Usmanov, non era rintracciabile durante le fasi convulse. La decisione di trovare questo escamotage era stata anche e soprattutto sua: alla vigilia la Kharlan gli aveva spiegato il suo intento di tirare, ma aveva chiesto di essere aiutata proprio sulla questione del saluto. Diversamente, avrebbe rinunciato a scendere in pedana. «Ci penso io» l’aveva rassicurata Katsiadakis, che in effetti ha poi spiegato agli arbitri come comportarsi.

Ma i russi, inviperiti anche per le tante restrizioni alle quali sono sottoposte nel Mondiale, hanno tenuto duro e al tirare delle somme hanno dato scacco matto alla Federazione internazionale. […]

