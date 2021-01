7 gen 2021 19:08

CAPELLO IMBIZZARRITO: “LA JUVENTUS HA VINTO SENZA CRISTIANO RONALDO. UNA DELLE SUE PARTITE PIÙ BRUTTE DA QUANDO È IN BIANCONERO, NON SI È VISTO” - CRITICHE ANCHE PER IL MILAN: “THEO HERNANDEZ? DIREI CHE ABBIAMO VISTO CHE HA AVUTO QUALCHE DIFFICOLTÀ A MARCARE NELL’UNO CONTRO UNO”, HA SPIEGATO DON FABIO IN RIFERIMENTO AL DUELLO TRA IL TERZINO E L’ESTERNO BIANCONERO CHIESA, AUTORE DI DUE RETI...