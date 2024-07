CAPITAN UNCINETTO! TOM DALEY, TUFFATORE BRITANNICO (E PORTABANDIERA DEL REGNO UNITO) LAVORA A MAGLIA COME UNA VECCHIA ZIA MENTRE SEGUE LE GARE DI PARIGI 2024 – L’ATLETA, ICONA GAIA, È NOTO SUI SOCIAL PER LA SUA GRANDE PASSIONE PER L’UNCINETTO: L’ATLETA HA FONDATO ANCHE UN SUO BRAND DI CAPI FATTI A MANO…

Estratti da fanpage.it

tom daley

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, a portare la bandiera del Regno Unito è stato Tom Daley, tuffatore trentenne pluri campione olimpico dalla piattaforma di 10 metri. Agli scorsi Giochi Olimpici di Tokyo 2022, oltre a vincere la medaglia d'oro in coppia in sincro con Matty Lee nella gara dalla piattaforma e quella in bronzo nella gara individuale, era diventato famoso per la sua passione per l'uncinetto.

Sugli spalti Daley era stato immortalato mentre assisteva alle gare realizzato oggetti e accessori a maglia. Da allora il tuffatore britannico ha fondato un suo brand di accessori crochet e fatti a mano che è diventato subito virale sui social media.

tom daley

Made With Love (fatto con amore) è il nome del brand di Tom Daley che sicuramente sarà protagonista in questi giochi di Parigi 2024. Per la sua quinta Olimpiade, il tuffatore ha realizzato un cardigan decorato e ricamato con la bandiera della Gran Bretagna e il Cinque Cerchi olimpici dietro, accompagnati dalla scritta Team GB.

tom daley

Durante le Olimpiadi di Tokyo Daley era stato fotografato sugli spalti durante le gare mentre lavorava a maglia indossando una mascherina: un gesto inconsueto per un atleta olimpico. In quell'occasione, per la prima volta, gli spettatori hanno scoperto la passione per il lavoro a maglia di Daley, che poco dopo aveva rivelato qual era il lavoro a maglia che stava realizzando: un maglione per cani.

Tom Daley sugli spalti mentre lavora a maglia

Anche oggi durante le gare dei tuffi, seduto sugli spalti con i suoi compagni di squadra, Daley stava confezionando e ultimando un maglione fatto a mano con il colori della Union Jack, la bandiera britannica. Si tratta di un maglione blu e bordato di rosso con la scritta Daley. E le Olimpiadi sono appena iniziate

tom daley tom daley noah williams