CAPITOLA ANCHE L’ULTIMO SCAPOLONE D’ORO DEL TENNIS: NADAL SPOSERA’ IL 19 OTTOBRE LA STORICA FIDANZATA XISCA (CHE CONOSCE DAI TEMPI DELLA SCUOLA) – CERIMONIA SUPER BLINDATA IN UNA FORTEZZA CON ELIPORTO E CALETTA PRIVATA: CI SARANNO IKER CASILLAS, STELLE DEL BASKET (PAU GASOL) E L'EX RE JUAN CARLOS DI BORBONE. DUBBI SULLA PRESENZA DI FEDERER – FORSE NON CI SARA’ LA LUNA DI MIELE. LE FINALI DI COPPA DAVIS A MADRID INCOMBONO. E PER NADAL IL TENNIS RESTA IL PRIMO AMORE

Gaia Piccardi per il “Corriere della sera”

Negli spogliatoi dell' Open Usa, davanti alle lacrime di gioia del trionfatore Rafael Nadal, tra i colleghi è girata una battutaccia: Rafa piange perché ha vinto il suo ultimo torneo da celibe. Il 19 ottobre, infatti, con dieci anni di ritardo su Roger Federer e cinque su Novak Djokovic, i rivali di una vita, l' ultimo hidalgo ammainerà la bandiera di scapolo per dire sì alla storica fidanzata, Maria Francisca Perello, 31 anni contro i 33 di Nadal.

Per la Spagna, che considera il re dei 19 titoli Slam la testa coronata dello sport più vicina a Filippo VI, sarà l' evento sociale dell' anno. Di fronte alla reticenza di Rafa a parlarne («Si sta occupando di tutto Xisca, io sono stato messo al corrente solo delle cose più importanti»), El Pais ha sguinzagliato i suoi segugi sull' isola di Maiorca, dove Nadal è nato figlio della borghesia locale, tiene il suo buen retiro, un' accademia e una fondazione, tutto gestito in famiglia. È il clan, dallo zio Toni gestore delle cose tennistiche a Maria Francisca che sovrintende le iniziative benefiche che portano la firma di Rafa, il baricentro del delicato equilibrio nadaliano.

E allora si apprende che il matrimonio si terrà nella blindatissima tenuta Sa Fortalesa, nel comune di Pollença, a nord dell' isola, 87 mila mq con un castello del XVII secolo affacciato su Punta Avançada, inaccessibile da terra (i 500 invitati saranno muniti di lasciapassare) e non fotografabile dal mare. Privacy e sicurezza dovranno essere assicurate perché tra gli ospiti, tra cui non mancheranno i calciatori dell' amato Real Madrid (Iker Casillas) e le stelle del basket (Pau Gasol), ci sarà anche l' ex re Juan Carlos di Borbone, che con doña Sofia si era già recato in visita privata a Maiorca per battezzare la fondazione Nadal.

Testimoni Fernando Verdasco e Feliciano Lopez, gli amici che con Rafa hanno condiviso gavetta e trionfi, inclusa la vittoria della Coppa Davis 2011, l' ultima conquistata dalla Spagna. Nessuna conferma sulla presenza alle nozze di Federer, l' arci-nemico che intrattiene con Nadal una rivalità piena di confidenziale rispetto (ma Rafa al matrimonio di Roger non c' era).

Sa Fortalesa, già set della serie tv «The Night manager» e delle cerimonie del fuoriclasse del Real Gareth Bale e del cestista Rudy Fernandez, non è una location scelta da Maria Francisca a caso: l' eliporto e la caletta privata garantiranno un viavai discreto a famigliari e ospiti.

Non è passato inosservato, durante la finale dell' Open Usa a New York contro il russo Daniil Medvedev, l' anello di fidanzamento al dito di Xisca, che insieme alla sorella di Rafa, Maria Isabel, ha guidato il tifo per il fidanzato in un match durato cinque set e cinque ore. Amici dai tempi della scuola, insieme dal 2005 benché la relazione sia diventata di pubblico dominio solo nel 2008, Rafa e Mary (come è chiamata dalla famiglia Nadal, che la considera una terza figlia) costituiscono una delle coppie più discrete del circuito.

Lei non sempre segue lui ai tornei (negli anni della laurea in amministrazione e direzione d' impresa all' Università delle Baleari di Palma non si è mai vista), qualche foto rubata in barca, nessuna intervista. E, forse, nemmeno una luna di miele. Le finali di Coppa Davis a Madrid incombono sulle nozze. E per l' hombre vertical il tennis è sempre stato il primo amore.

