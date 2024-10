CAPOLAVORO JUVE: RIMONTA E VINCE IN 10 A LIPSIA GRAZIE ALLA DOPPIETTA DI VLAHOVIC E ALLA PERLA DI CONCEICAO! I BIANCONERI PERDONO SUBITO BREMER E GONZALEZ PER INFORTUNIO, RESTANO PURE IN INFERIORITÀ NUMERICA PER L’ESPULSIONE DEL PORTIERE DI GREGORIO, MA ALLA FINE (DOPO 9 MINUTI DI RECUPERO!) OTTENGONO TRE PUNTI. THIAGO MOTTA A PUNTEGGIO PIENO DOPO LE PRIME 2 GIORNATE - UNA GRANDE ATALANTA RIFILA TRE PERE ALLO SHAKHTAR. GASPERINI SALE A QUOTA 4 MA PERDE DUE DIFENSORI – IL LIVERPOOL SUPERA 2-0 IL BOLOGNA...

Estratti da gazzetta.it

lipsia juve

La Juventus batte il Lipsia in rimonta grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic e alla perla finale di Francisco Conceicao. Successo pesantissimo per i bianconeri. La squadra di Thiago Motta si dimostra più forte di tutto: degli infortuni nei primi minuti di Gleison Bremer e Nico Gonzalez, del doppio svantaggio (doppietta di Sesko) e dell’inferiorità numerica di inizio ripresa per l'espulsione di Michele Di Gregorio. C'è tutto nel 3-2 della Signora, che trionfa in trasferta dopo tre anni dall'ultima volta: tecnica, gioco, anima e uno spirito pazzesco. Una vittoria a casa Red Bull che mette davvero le ali a Vlahovic e compagni, a punteggio pieno dopo le prime due giornate di Champions League.

LIPSIA JUVE

Da sportmediaset.mediaset.it

SHAKHTAR-ATALANTA

Doppia tegola per la Juventus nei primi minuti della sfida di Lipsia, valida per la seconda giornata di Champions League. Al 4' Bremer si è infortunato al ginocchio sinistro cadendo a terra dopo una spallata di Openda ed è uscito dal campo portato a braccio e zoppicando. Al suo posto Thiago Motta ha mandato in campo Gatti. All'11 è stata la volta di Nico Gonzalez, che si è arreso a un problema muscolare: dentro Conceiçao.

SHAKHTAR-ATALANTA 0-3

Da sportmediaset.mediaset.it

L'Atalanta conferma di non aver perso lo spirito dell'Europa League e, dopo la notte da sogno contro l'Arsenal, si conferma grande in Champions League. La Dea espugna il campo neutro di Gelsenkirchen, dominando e sconfiggendo 3-0 lo Shakhtar Donetsk, che aveva bloccato il Bologna al debutto. Prova sontuosa per i nerazzurri, trascinati da Lookman (gol e assist). Gasperini sale a 4 punti e aggancia l'Inter, ma trema per la difesa: ko Djimsiti e Kossounou.

