CAPOLAVORO DI MESSI O ERA MESSA MALE LA BARRIERA? CAPELLO BACCHETTA ALISSON PER COME HA DISPOSTO I SUOI COMPAGNI IN BARRIERA: FORSE SERVIVA UN UOMO IN PIÙ OPPURE "IL MURO" DOVEVA ESSERE SPOSTATO PER COPRIRE MEGLIO IL PALO PIÙ LONTANO DAL PORTIERE – DEL PIERO FUGA OGNI DUBBIO: "SULLA PUNIZIONE DA CIRCA 27 METRI, PIAZZARE CON QUELLA PRECISIONE E QUELLA FORZA QUEL TIRO (VELOCITÀ DI QUASI 91 CHILOMETRI ORARI, NDR) È PAZZESCO" – VIDEO

Per una punizione da favola come quella di Lionel Messi per il 3-0 in Barcellona-Liverpool, occorre un commentatore che ha fatto dei gol su calcio di punizione un suo marchio di fabbrica. Alessandro Del Piero è intervenuto in collegamento dagli Stati Uniti su Sky Sport per dire la sua sulla prodezza messa a segno dal fuoriclasse argentino nella semifinale di andata di Champions League:

“Cosa si può dire? Penso che stasera Messi era abbastanza invasato – scherza l'ex capitano della Juventus - anche il primo gol non è affatto facile, guardate con che dolcezza controlla il pallone sulla respinta della traversa dopo il tiro di Suarez. Ma sulla punizione da circa 27 metri, piazzare con quella precisione e quella forza quel tiro (velocità di quasi 91 chilometri orari, ndr) è pazzesco.

Quando hai calciatori di questa qualità, in una serata speciale come quelle di Champions League ti tirano fuori dal cilindro di tutto”. Il pensiero di Del Piero non cambia nemmeno quando da studio Fabio Capello gli chiede un commento sul posizionamento della barriera allestita dal portiere del Liverpool, Alisson: “Non è messa benissimo – l'idea di Del Piero - ma onestamente credo che anche con un uomo in più in barriera non sarebbe cambiato il risultato. Messi ha analizzato la situazione e ha trovato la soluzione. Avrebbe fatto gol lo stesso”.

