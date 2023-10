IL CAPOLAVORO DI "PECCO" – NEL GP DI INDONESIA FRANCESCO ‘PECCO’ BAGNAIA VINCE E TORNA LEADER DEL MONDIALE - IL PILOTA TORINESE DEL TEAM DUCATI TRIONFA RIMONTANDO DAL 13° POSTO IN GRIGLIA E SFRUTTA IL CLAMOROSO ERRORE DI MARTIN (CADUTO A 15 GIRI DALL'ARRIVO MENTRE ERA SALDAMENTE AL COMANDO). BAGNAIA SI RIPORTA IN TESTA AL MONDIALE CON 18 PUNTI DI VANTAGGIO SULLO SPAGNOLO...

Da sport.sky.it

pecco bagnaia

Capolavoro di Bagnaia a Mandalika: il torinese vince il GP Indonesia rimontando dal 13° posto in griglia, sfrutta il clamoroso errore di Martin (caduto a 15 giri dall'arrivo mentre era saldamente al comando) e si riporta in testa al Mondiale con 18 punti di vantaggio sullo spagnolo. Sul podio anche Vinales con l'Aprilia (2°) e Quartararo con la Yamaha (3°). Quarto posto per un super Di Giannantonio, stoico Bezzecchi in quinta posizione. Prossimo appuntamento in Australia dal 20 al 22 ottobre