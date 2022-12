28 dic 2022 19:38

UNA CAREZZA IN UN PUGNO – IL RACCONTO STRAPPALACRIME DEL PUGILE PESO MASSIMO MARTIN BAKOLE, PROTAGONISTA DI UNA CLAMOROSA VITTORIA SUL CAMPIONE OLIMPICO 2016, TONY YOKA: “NON HO VOLUTO MANDARLO K.O., HO VISTO I SUOI FIGLI A BORDO RING, UNA VITTORIA AI PUNTI ERA SUFFICIENTE” – DICHIARAZIONI CHE HANNO SCATENATO UNA DISCUSSIONE IN FRANCIA: È GIUSTO FERMARSI PER NON INFIERIRE O IN NOME DELLO SPORT BISOGNA GIOCARE IL TUTTO PER TUTTO FINO ALLA FINE? – VIDEO