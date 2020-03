“PER CHI NON È ABITUATO PUÒ SEMBRARE UN SACRIFICIO, MA PER ME QUESTE PRECAUZIONI CHE CI IMPONGONO SONO UNA PASSEGGIATA” – SE VI SENTITE IN GABBIA, SENTITE MIHAJLOVIC: "DOPO MESI IN OSPEDALE STARE IN CASA CON LA MIA FAMIGLIA INTORNO È UN PRIVILEGIO. HO VISSUTO DUE GUERRE, SARÀ MAI UN PROBLEMA STARE A CASA, SUL DIVANO DAVANTI ALLA TV? STO DIVENTANDO UN ESPERTO DEI PROGRAMMI DI MARIA DE FILIPPI"