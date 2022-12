CARLAO MERAVIGLIAO - CARLETTO ANCELOTTI POTREBBE DIVENTARE IL PROSSIMO COMMISSARIO TECNICO DEL BRASILE – MA IL TECNICO DEL REAL NON SI LIBERERA’ PRIMA DEL 2024. SE LA FEDERAZIONE BRASILEIRA LO ASPETTA, ANCELOTTI PUO’ GUIDARE LA "SELECAO" AI MONDIALI DEL 2026…

Da corriere.it

ancelotti

Carlo Ancelotti potrebbe diventare il prossimo commissario tecnico del Brasile. Lo sostiene la sezione sportiva di Uol, il portale brasiliano, dopo le dimissioni di Tite a seguito della clamorosa eliminazione della Seleçao, sconfitta ai rigori dalla Croazia. Per i Mondiali del 2026 (Canada, Messico e Stati Uniti), è già partita la caccia al successore. Il portale spiega che il primo contatto con l'allenatore italiano — che comunque non si libererà prima di giugno, rendendo necessario il ricorso a un tecnico a interim per la finestra di primavera — risale addirittura ad ottobre e che ci sarebbe stata disponibilità.

carlo ancelotti carlo ancelotti esulta con modric

liverpool real ancelotti FESTA REAL ANCELOTTI FESTA REAL ANCELOTTI ANCELOTTI