Il Real Madrid ha scelto per la sua vigilia londinese una lussuosa mansion di Watford, calcisticamente la casa di Elton John. In effetti, per la squadra più titolata al mondo, la colonna sonora della 18ª finale con la Coppa Campioni in palio […] può essere benissimo la famosa "Saturday night's alright for fighting" del cantante inglese: questo sabato sera a Wembley, riempito da 80mila spettatori, parrebbe appunto perfetto per combattere col Borussia Dortmund e metterlo ko. […]

Ne consegue che l'esito contrario verrebbe vissuto come sorpresa dall'immenso pubblico globale dell'ultima Champions a 32 squadre — la prossima sarà a 36 — e come delusione dai tifosi madridisti. Ma il serafico allenatore, che rappresenta anche l'orgoglio del calcio italiano data la prospettiva di staccare ogni collega (con 5 Champions vinte in panchina), smitizza: «La nostra è già una stagione di successo. Più sei preoccupato, più sarà grande la tua felicità, se vinci».

[…] Terzic, allenatore più criticato che ammirato dagli esteti, non ha disdegnato la scaramanzia: il Borussia ha viaggiato per Londra solo il giorno prima, perché porta bene. Malgrado una stagione mediocre in Bundesliga (5° posto), è stato capace di metamorfosi in campo europeo, con l'ausilio del famoso Muro Giallo, la parete urlante del Westfalenstadion, nonché di pali e traverse, contro i quali si è schiantato in semifinale il Psg di Mbappé. […].

A Wembley i tifosi del Dortmund, i più passionali di Germania, si attrezzano per preparare qualcosa di simile al Muro Giallo. Oltre ai 40 mila previsti allo stadio, se ne annunciano 20 mila nei dintorni, sprovvisti di biglietto. Sul piano tecnico è chiaro da quale parte penda la bilancia: da quella di chi può permettersi in campo Vinicius, Bellingham, Rodrygo e Kroos e in panchina Modric. Il Dortmund replica con la fantasia di Sancho e Brandt e la potenza del centravanti Füllkrug, catapulta del contropiede. Per il resto il Borussia punta sulla compattezza difensiva, in altri tempi etichettata come catenaccio.

[…] Gli inglesi si gustano il duello tra Bellingham, che dal Dortmund arriva, e Sancho.

I tedeschi si emozionano per Kroos e Reus: il primo al passo d'addio al calcio, il secondo al Borussia. I brasiliani desiderano la consacrazione di Vinicius o Rodrygo, ancora i tedeschi si dividono sull'interpretazione delle parole del veterano Hummels: «A inizio stagione mi sono vergognato di come giocavamo»: autocritica o attacco a Terzic?

Non è invece necessaria alcuna interpretazione sulla vicenda politica delle ultime ore: la sponsorizzazione del club da parte di Rheinmetall, il principale produttore d'armi del Paese. Il ministro dell'economia tedesco, il vice-cancelliere Habeck, ha commentato così l'ingresso dell'industria degli armamenti nello sport: «Questo dimostra a che punto siamo: in un mondo diverso, più minaccioso, dobbiamo ammetterlo». […]

