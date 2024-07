14 lug 2024 17:49

CARLOS ALCARAZ SI CONFERMA IL RE DI WIMBLEDON – IL 21ENNE SPAGNOLO DOMINA LA FINALE CONTRO NOVAK DJOKOVIC PER IL SECONDO ANNO DI FILA E VINCE IL SUO QUARTO SLAM (IL SECONDO QUEST’ANNO DOPO IL ROLAND GARROS): "MA NON MI CONSIDERO ANCORA UN GRANDE CAMPIONE" - PER NOLE È INVECE RINVIATO L'OTTAVO TRIONFO SULL'ERBA INGLESE: PER ORA RESISTE IL RECORD DI ROGER FEDERER – SINNER RESTA NUMERO 1 AL MONDO - IN TRIBUNA OLTRE A KATE MIDDLETON E ALLA SORELLA PIPPA, ANCHE TOM CRUISE, JULIA ROBERTS E IL CALCIATORE DEL CITY JACK GREALISH - VIDEO