CAROLINA STRAMARE STA VIVENDO UN MARE AGITATO. LA BOMBASTICA EX-MISS ITALIA È OGGI IL VOLTO DELLA PIATTAFORMA DI STREAMING "HELBIZ LIVE" CHE TRASMETTE LA SERIE B. E TRA UNA PALLONATA E L’ALTRA, ANCHE LEI HA FATTO GOL: NELLA RETE È FINITO IL NEO BOMBER DELLA JUVE, DUSAN VLAHOVIC. I DUE SI SAREBBERO INCONTRATI ANCHE DI RECENTE IN UN NOTO HOTEL DI FIRENZE - FOTO BOMBASTICHE

Fa parlare di sé in campo Dusan Vlahovic, centravanti della Fiorentina, grazie a prestazioni entusiasmanti e gol a ripetizione, ma non solo. Il classe 2000 serbo è sempre al centro dell’attenzione…non solo calcistica.

Gli ultimi gossip parlano di un flirt con l’ex Miss Italia Carolina Stramare. Nata a Genova nel 1999, modella per Colmar, Philipp Plein, Tezenis e non solo, la stupenda ragazza ligure è stata la vincitrice dell’80esima edizione del concorso di bellezza italiano. Attualmente lavora come presentatrice per la piattaforma di streaming Helbiz Live, ed ha affiancato Enrico Papi per due puntate nella conduzione di Scherzi a Parte. E’ appassionata di calcio ed è tifosa della Juventus.

I due si sarebbero incontrati anche di recente in un noto hotel di Firenze. Carolina era presente lunedì al Franchi per Fiorentina-Genoa, assieme a Rachele Risaliti, prossima moglie di Gaetano Castrovilli…

