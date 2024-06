29 giu 2024 14:40

IN CASO DI RIGORI STASERA, TENETE JORGINHO LONTANO DAL DISCHETTO! – GLI ERRORI DAGLI 11 METRI DELL’ITALO-BRASILIANO CONTRO LA SVIZZERA CONTRIBUIRONO ALLA MANCATA QUALIFICAZIONE DELL’ITALIA AI MONDIALI IN QATAR – CHISSÀ SE IL CENTROCAMPISTA SARÀ TRA I TIRATORI STASERA, NEL CASO IN CUI GLI AZZURRI DOVESSERO ARRIVARE AI RIGORI CONTRO LA NAZIONALE ELVETICA – SPALLETTI: “I RIGORI? IN ALLENAMENTO LI ABBIAMO FATTI BATTERE A TUTTI…”