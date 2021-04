CASSA INTER – STEVEN ZHANG TORNA IN ITALIA E PORTA CON SÉ DUE FONDI STATUNITENSI: “BAIN CAPITAL” E “OAKTREE” SAREBBERO PRONTI A OFFRIRE UN FINANZIAMENTO DA 250 MILIONI DI EURO, MA SARANNO SOLO FINANZIATORI O ENTRERANNO NEL CLUB COME SOCI DI MINORANZA? SUNING MANTERRÀ LA MAGGIORANZA…

Steven Zhang torna dall'Inter. È atteso tra giovedì e venerdì l'arrivo in Italia del presidente nerazzurro. E non si presenterà da solo. Con sé porterà due fondi statunitensi pronti a garantire un finanziamento da 250 milioni di euro: Bain Capital LP, società di investimento con sede a Boston, che secondo il 'Sole 24 ore' sarebbe in pole, e Oaktree Capital Management di Los Angeles, già presente nel nostro paese in diverse attività.

Potrebbero essere solo finanziatori o entrare come soci di minoranza, con l'uscita di scena di Lion Rock (valore 166 milioni), che detiene il 31% e sarà liquidato. Con Suning che manterrà la maggioranza del club nerazzurro.

Al ritorno in Italia Zhang non dovrebbe fare la quarantena - comprovati motivi di lavoro - e dunque dovrebbe essere subito operativo per i tanti appuntamenti previsti nella sua agenda, tra questioni societarie e incontri con Marotta e Conte per progettare la squadra del futuro con rinnovi e rinforzi, aspettando... lo scudetto.

Non andrà sabato prossimo a Crotone con la squadra ma sarà presente a San Siro il 9 maggio per la sfida contro la Sampdoria che potrebbe valere il titolo. Tutto definito anche sul fronte stipendi: entro giugno verranno saldati tutti gli arretrati.

