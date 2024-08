CASSANO, FACCE RIDE! FANTANTONIO DEMOLISCE DYBALA: ”E’ SOPRAVVALUTATO, HA UN FISICO DI MERDA, CON UNO STARNUTO STA FERMO 15 PARTITE. HA LA STAMPA A FAVORE CHE LO FA PASSARE COME UN FENOMENO. A ROMA PUOI PIANGERE O LAMENTARTI SE VA VIA TOTTI, NON SE VA VIA DYBALA. STANNO FACENDO CASINO, MA PRIMA VIENE LA ROMA, POI DE ROSSI, POI I CALCIATORI - SOULÉ È MOLTO PIÙ FORTE DI LUI. SE DYBALA FOSSE UN FENOMENO LA JUVENTUS NON L’AVREBBE MANDATO VIA…”

Salvatore Riggio per corriere.it - Estratti

Il campionato è appena iniziato ed è già Antonio Cassano show. Dopo aver rotto con Christian Vieri, e quindi con la Bobo Tv, il trio composto da Cassano appunto, Lele Adani e Nicola Ventola ha creato un nuovo canale Twitch e un programma, «Viva El Futbol». E l’ex talento di Bari Vecchia ha già colpito. Ha messo nel mirino Dybala, che dovrebbe dire addio alla Roma e trasferirsi in Arabia Saudita.

Una situazione di mercato che ha spinto alcuni tifosi (si fa per dire) giallorossi a insultare e minacciare, via social, addirittura Daniele De Rossi: «Dybala è un sopravvalutato», il primissimo pensiero, senza giri di parole, di Cassano sulla Joya. Aggiungendo: «Ha la stampa a favore che lo fa passare come un fenomeno. Ha un fisico di m…a, con uno starnuto sta fermo 15 partite. A Roma puoi piangere o lamentarti se va via Totti, non se va via Dybala. Stanno facendo casino, ma prima viene la Roma, poi De Rossi, poi Dybala e i calciatori».

Poi ha rincarato la dose, con l'obiettivo di elogiare Soulé, arrivato dalla Juventus (ma nella scorsa stagione in prestito al Frosinone) quest’estate: «C’è un giocatore come Soulé che è molto più forte di lui per fisico, dribbling e personalità. È giovane, Dybala ha 31 anni, se fosse un fenomeno la Juventus non l’avrebbe mandato via.

