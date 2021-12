CASSANO PRENDE A PALLONATE CR7: "RONALDO MI HA SCRITTO CHIEDENDOMI DI AVERE PIÙ RISPETTO DI LUI, MI HA DETTO CHE LUI HA FATTO 750 GOL E IO SOLO 150. CARO CRISTIANO, MA CHE PROBLEMI HAI? MA COME SEI MESSO? PRENDI ESEMPIO DA MESSI, SE NE SBATTE DI TUTTO E TUTTI. GIGI BUFFON E CHIELLINI LO SANNO BENE CHE MI HA FATTO IMBUFALIRE" – IL SUN: "RONALDO SI E’ FATTO MALE AL GINOCCHIO PER ESULTARE.."

totti cassano 44

Antonio Cassano torna a parlare di Cristiano Ronaldo. Nell'ultima puntata della BoboTv in diretta su Twitch, l'ex giocatore barese ha svelato un retroscena che lo vede protagonista insieme al campione portoghese che ha lasciato la Juventus ad agosto. Secondo la ricostruzione dei fatti di Cassano, Cr7 gli avrebbe inviato dei messaggi su Whatsapp dopo una puntata del suo programma in cui l'attaccante era stato sminuito nel paragone con il brasiliano Ronaldo Nazario.

Le parole di Cassano

cassano

“Ronaldo mi ha scritto, Cristiano Ronaldo, dicendomi di avere più rispetto di lui, per quello che aveva vinto, per i gol che aveva fatto. Io non ho paura di dire la verità, affronto il mondo intero, dal Papa all’ultimo di questa Terra. Ho chiamato Buffon per chiedergli come avesse il mio numero e mi ha risposto che lui l’aveva girato all’addetto stampa che l’ha passato a Ronaldo per dirmi che lui ha fatto 750 gol e io solo 150. Io dico, caro Cristiano, hai tutto, vivi sereno e rilassato. Prendi esempio da Messi, se ne sbatte di tutto e tutti. Invece di mandare il messaggio a me. Gigi e Chiellini lo sanno bene che mi ha fatto imbufalire. Ma come sei messo? Che problemi hai?”

CR7

cristiano ronaldo pallone d oro

Cristiano Ronaldo rischia di saltare l'esordio di Ralf Rangnick sulla panchina del Manchester United, che ospiterà all'Old Trafford il Crystal Palace. Il motivo è un infortunio al ginocchio subito però non durante un intervento avversario, ma durante la sua stessa esultanza. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese "Sun", CR7 si sarebbe fatto male dopo aver segnato il rigore decisivo nella vittoria per 3-2 contro l'Arsenal. Ronaldo ha infatti festeggiato con il suo solito "Siuuu" atterrando male dopo il suo salto. Il portoghese è stato poi sostituito all'88'. Un problema serio per Rangnick, che rischia di dover rinunciare al suo giocatore migliore al debutto.

cr7

L'elogio di Rangnick per Ronaldo

Rangnick ha già elogiato Cristiano Ronaldo nelle sue prime parole come allenatore dello United: "Ho visto Cristiano contro l'Arsenal nel secondo tempo e, all'età di 36 anni, è un professionista straordinario. Alla sua età, non ho mai visto un giocatore che sia ancora così in forma fisicamente. È un giocatore che può facilmente fare la differenza”

cassano al real madrid CASSANO pardo cassano vieri vieri cassano cr7 playoff mondiali CASSANO CONTE