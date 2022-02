CASSANO AL VELENO SU ZANIOLO E SULLA ROMA: “UNA DELUSIONE" – "FANTANTONIO" PIZZICA IL TALENTINO GIALLOROSSO: “NON HA L'IDEA DEL PASSAGGIO. SI METTE A TESTA BASSA E PARTE MA RESTA UN GRANDE GIOCATORE” – POI STRONCA MOURINHO: “LA ROMA GIOCA MALE E NON VOGLIO USARE ALIBI. CONTRO IL GENOA DEVI VINCERE PERCHÉ SEI PIÙ FORTE. SERVE DARE ANCORA TEMPO A MOU, MA OGGI LA SQUADRA SOFFRE, FA FATICA E NON HA UN’IDEA TATTICA”

Antonio Cassano stronca Nicolò Zaniolo. "Quando sta bene, con quel fisico riesce a fare il gol e la giocata - ha detto ai microfoni della Bobo TV - Però per me non rimane un grande giocatore. L'idea del passaggio, ad esempio, non la ha. Si mette a testa bassa e parte". L'ex attaccante classe 1982, che in giallorosso ha trascorso cinque stagioni dal 2001 al 2006, è stato duro anche con la sua ex squadra. "La Roma gioca male e non voglio usare alibi legati agli episodi o altro.

Contro il Genoa devi vincere perché sei più forte. Di quelle che stanno nella prima parte di classifica credo che i giallorossi siano la delusione maggiore. Dopo i primi mesi con una proposta di calcio molto bella, la candela si è spenta. E non so se dipende dal 6-1 contro il Bodo o dai giocatori o altro ancora. Di sicuro serve dare ancora tempo a Mourinho, ma oggi la squadra soffre, fa fatica e non ha un’idea tattica. Non penso che Mourinho sia ancora riuscito a dare la stabilità di cui la squadra ha bisogno".

