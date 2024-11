CASSANO AL VOLANTE, PERICOLO COSTANTE – "FANTANTONIO" RACCONTA LE SUE DISAVVENTURE A 4 RUOTE: "UN VIGILE DI BARI MI HA TOLTO DUE MACCHINE. LA PRIMA VOLTA A GENNAIO 1999, LITIGO CON LUI, MI LEVA LA PRIMA AUTO. IO DICO: ‘NON ME NE FREGA UN CAZZO'. MI SENTIVO PADRE DI STO CAZZO! E A MARZO ME NE TOGLIE UN'ALTRA!" – POI RICORDA LA GOLF DATAGLI DALL'EX PRESIDENTE DEL BARI VINCENZO MATARRESE INVECE DEI SOLDI PROMESSIGLI PER AVER SCELTO DI ANDARE ALLA ROMA PIUTTOSTO CHE ALLA JUVENTUS...

Antonio Cassano è sempre una fucina di aneddoti scoppiettanti, ed anche nell'ultima puntata di ‘Viva el Futbol' – la consueta chiacchierata in diretta streaming con i suoi amiconi Lele Adani e Nicola Ventola – ne tira fuori uno, risalente a quando era molto giovane e giocava nel Bari, proprio quando stava esplodendo come stella assoluta del calcio italiano. Cassano racconta come un vigile del posto fosse diventato il suo ‘nemico', visto che ci aveva litigato e quello gli aveva "tolto due macchine", sequestrategli evidentemente per le infrazioni commesse.

"Ai tempi di Bari mi hanno sequestrato due macchine, avevo 17 anni, andavo a fare allenamento con la macchina – svela Fantantonio tra le risate degli altri due – Avevo litigato con un vigile… tanto ormai è andato in archivio! Era il 1999. Io ho fatto l'esordio a dicembre, a gennaio vado con la prima macchina, litigo col vigile e la prima macchina è volata… Dico: ‘Non me ne frega un cazzo'. Io mi sentivo padre di sto cazzo! A marzo me ne ha tolta un'altra!".

Il racconto del 42enne ex azzurro prosegue ricordando anche un altro aneddoto, quello della Golf datagli dall'ex presidente del Bari Vincenzo Matarrese invece dei soldi promessigli per aver scelto di andare alla Roma piuttosto che alla Juventus: "Io abitavo a Poggio Franco (un quartiere di Bari, ndr), perché lì ero diventato ricco, prima non avevo una lira… La seconda volta avevi la strada che tu dovevi uscire dal garage per andare per forza in quella strada là. Lui era lì, in borghese, e mi ferma per la seconda volta (fa il gesto della paletta, ndr).

Sempre lui, due macchine mi ha tolto! Mi ricordo ancora la Golf che mi regalò la buonanima di Matarrese, che mi doveva dare le pappardelle vere, ha detto a me… ‘Tranquillo che te li do'… mi ha regalato una Golf, volevo morire, volevo… aveva preso invece che 45 pappardelle dalla Juventus, 60 dalla Roma. ‘Se tu mi fai guadagnare di più, io ti do qualcosa a te', mi ha detto… una macchina mi ha dato…".

