CASSANO VS ALLEGRI, NUOVO ROUND! FANTANTONIO ATTACCA IL TECNICO DELLA JUVE: "SE GIOCHI COME QUEST’ANNO, DI MARIA NON SERVE A NULLA E ARRIVI QUARTO LO STESSO. AVREI MANDATO VIA ALLEGRI DOPO IL VILLARREAL. LA JUVE HA 20 NAZIONALI E HA GIOCATO UN CALCIO OSCENO. BASTA ANDARE AVANTI CON IL MUSO CORTO E 1-0. NON È PIÙ IL CALCIO ANNI OTTANTA” – E LELE ADANI SCODELLA UNA GUSTOSA STATISTICA SU DI MARIA – VIDEO

Antonio Cassano attacca la Juventus dopo aver esaltato il neo acquisto Di Maria. Fantantonio si è scatenato nella sua ultima comparsa alla Bobo-Tv, prima di andare in ferie.

“Di Maria per me è un giocatore favoloso che spesso è stato sottovalutato in carriera. Ricordiamo che ha vinto anche la Coppa America da protagonista. Ha messo la Juventus in stand by volendo un anno di contratto e prendendosi tutto il tempo per decidere. Se arriva è un giocatore fantastico. Lui, Robben e Giggs sono state le ali più forti degli ultimi venti anni”, le parole dell’ex talento di Bari Vecchia.

Non poteva poi mancare la stoccata: “Ho però un dubbio. Se giochi come quest’anno, Di Maria non serve a niente e arrivi quarto lo stesso. Allegri deve giocare meglio, deve avere un’idea e pensare di fare un calcio all’europea come l’Atalanta”.

E infine: “Non può pensare di fare 1-0 ogni partita e chiudersi in difesa con quei tre là davanti. La Juventus è la squadra più titolata d’Italia, ha undici milioni di tifosi e non fanno tre passaggi. Quest’anno la Juventus e l’Inter erano le squadre più forti. Basta andare avanti con il muso corto e 1-0. Non è più il calcio anni ottanta”.

