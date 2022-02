CASSANO? ZERO TITULI E NOTIZIE INVENTATE – DOPO AVER DETTO CHE LA LAZIO ERA “LA MIGLIOR DIFESA DEL CAMPIONATO NELLE ULTIME DIECI PARTITE” (STATISTICA CLAMOROSAMENTE FAKE), FANTANTONIO, CHE NELLA SUA CARRIERA DA CALCIATORE NON HA VINTO NULLA, SI PERMETTE DI FARE LE PULCI A MOURINHO: “È UN DISASTRO. DA’ COLPE A TUTTI TRANNE CHE A LUI PORTA LA SQUADRA ALLO SFINIMENTO, DEVE EVOLVERE” (L'EVOLUZIONE. QUELLA CHE E' SEMPRE MANCATA AL CASSANO CALCIATORE)

CASSANO ATTACCA MOURINHO

Gianluca Lengua per ilmessaggero.it

«Mourinho assegna colpe a tutti tranne che a lui. È un disastro». Antonio Cassano spara a zero sull’allenatore della Roma reduce da una serie di risultati negativi e dall’eliminazione dalla Coppa Italia: «Trova sempre pretesti: dagli arbitri ai rigori. Assegna colpe a tutti tranne che a lui. La verità è che il calcio è andato avanti e se non ti evolvi sei fermo.

E se non ti evolvi meglio che fai come Ferguson, che ha alzato le mani e si è fermato. E a Roma, che è un frullatore, puoi fare un miracolo se sei il Mourinho di qualche anno fa, non quello del Tottenham», ha detto l’ex attaccante live su Twitch sulla 'Bobo Tv'. Fantantonio non fa sconti: «Se dice in conferenza stampa che il Sassuolo è più forte della Roma è preoccupante. Già butti i giocatori nella m… e getti benzina sul fuoco. l primo mese era entusiasta con qualche idea, poi è tornato quello del Tottenham senza idee né un progetto.

Non sappiamo dove vuole portare questa squadra. Ha sempre avuto empatia con i giocatori, ora sta portando il gruppo allo sfinimento mentale e fisico. Sono stato a Roma, ho parlato con i tifosi che ce l'avevano con tutti, tranne che con Mourinho. Questo perché lui è molto bravo a far passare ciò che lui vuole ed è molto credibile agli occhi dei semplici tifosi». In chiusura non manca il parallelo con la Lazio di Sarri: «Sono tutte e due indietro ma almeno la Lazio ha preso una strada, giusta o sbagliata che sia, con delle difficoltà e con alti e bassi.

Non stanno facendo un buon campionato ma almeno i biancocelesti ci provano. Per Sarri il lavoro era molto più complicato. Dopo che giochi per 5 anni con la linea a 3, non puoi cambiare dall’oggi al domani con la bacchetta magica. Ci sono mille difficoltà. A livello di idee la Lazio è molto più avanti della Roma».

Da ilnapolista.it

Diciamolo: Cassano opinionista fa rumore. Può piacere o meno, sia chiaro. Però fa divertire. Perché fuori dal campo fa quello che faceva in campo: se ne frega poco, a volte prende scivoloni memorabili, è senza filtri. Alla Bobo tv ne dice di ogni, si prende le copertine. Si capisce che a volte possa risultare fastidioso, ma a volte la vita va presa con la giusta leggerezza.

Recentemente dicendone di ogni – per l’appunto – gli è andata male: ha dichiarato, una decina di giorni fa, che Sarri aveva aggiustato la difesa, che la Lazio era «la miglior difesa del campionato nelle ultime dieci partite». Di per sé era una statistica inventata, clamorosamente fake. Poi pochi giorni dopo è successo pure che i biancocelesti abbiano preso il pallottoliere per contare le reti subite a San Siro dal Milan in Coppa Italia. Peraltro a difesa schierata, tipo belle statuine.

E così, previsione sbagliata su previsione sbagliata, opinione invecchiata male su opinione invecchiata male, Cassano è diventato un meme. Come successe a Piero Fassino quando il Movimento 5 Stelle fece il boom di voti. L’ex dirigente dei Democratici di Sinistra aveva dichiarato qualche tempo prima che nascessero i Meetup che Beppe Grillo, se voleva far politica, doveva farsi un partito. «Grillo fondi un partito, si presenti alle elezioni e vediamo quanti voti prende». Era una provocazione, chiaramente. Fassino non credeva che da un giorno all’altro sarebbe successo davvero. Da quel momento gli è stata affibbiata l’etichetta di novello Cassandra. Che è un po’ quello che sta succedendo a Cassano.

