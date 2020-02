CASTILLEJO, MA CHE VOR DI'? - LO STRANO TATUAGGIO DEL MILANISTA: NON PASSA INOSSERVATA UNA LUNGHISSIMA SCRITTA TATUATA SULLA SUA SCHIENA. LA PAROLA "MAMIHLAPINATAPAI" CHE HA UNA STORIA PARTICOLARE. ECCO QUALE...

La parola Mamihlapinatapai fu al centro di un grandissimo dibattito nel 2018, quando un articolo del sito della BBC la rilanciò all'attenzione mondiale. Si tratta di un vocabolo molto affascinante di una lingua (quasi) morta: lo Yaghan, parlata da una tribù della Terra del Fuoco. Come molte lingue dei nativi americani sta per scomparire, ma ci si sta sforzando di mantenerla in vita

Cosa significhi davvero non lo sa praticamente nessuno. Quando la BBC lo chiese a Cristina Calderon, 89enne cilena, ultima yamana (l'altro nome della tribù) ancora in vita a parlarla in modo fluente, non seppe rispondere. Il tatuaggio è apparso sulla schiena di Castillejo tra il 2017 e il 2018

Mamihlapinatapai: è la parola tatuata da Castillejo. Una delle parole di più difficile traduzione. Nella lingua Yamana significa: "guardarsi reciprocamente negli occhi sperando che l'altra persona faccia qualcosa che entrambi desiderano ardentemente, ma che nessuno dei due vuole fare per primo"

