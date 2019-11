CAVALLINO IMBIZZARRITO – COME SE NON BASTASSE LA QUERELLE VETTEL-LECLERC A MARANELLO FANNO I CONTI CON IL SEQUESTRO DA PARTE DELLA FIA DI ALCUNE COMPONENTI DELLA POWER UNIT (IN PARTICOLARE LE POMPE DI BENZINA) - UN CONTROLLO FATTO DOPO LE PROTESTE NON UFFICIALI ARRIVATE DAI TEAM RIVALI DEL CAVALLINO. MAX VERSTAPPEN AVEVA DETTO: "LA FERRARI HA SMESSO DI VINCERE? SUCCEDE QUANTO SMETTI DI BARARE"…

Da www.liberoquotidiano.it

vettel leclerc 10

In Ferrari non tira una aria buona. Non è bastato il patatrac Charles Leclerc-Sebastian Vettel. Dopo il GP del Brasile le monoposto della Ferrari e dell'Alfa Romeo sono state controllate dai commissari Fia, come è già accaduto anche con altre vetture dopo diversi GP del campionato. Il motivo, scrive on line la Gazzetta dello sport, sarebbe legato al sistema di iniezione del carburante e al flussometro, per stabilire se vi sia qualche area grigia del regolamento in quell’ambito sfruttato dai tecnici di Maranello per aumentare le prestazioni della power unit.

vettel leclerc 3

Secondo il magazine tedesco Auto Moto und Sport, alcuni pezzi della power unit della rossa, e delle Alfa Romeo, sarebbero stati confiscati dopo la gara in Brasile, in particolare le pompe di benzina. Un controllo fatto dopo le proteste non ufficiali arrivate dai team rivali del Cavallino. Tra le ultime lamentele si ricordano quelle di Max Verstappen: "La Ferrari ha smesso di vincere? Succede quanto smetti di barare", disse l'olandese della Red Bull a Ziggo Sport, emittente del suo Paese, dopo il GP del Messico.

vettel leclerc vettel leclerc verstappen vettel