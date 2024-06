IL CAVALLINO LO SCALCIA E IL "BULLONAIRE" LO INGAGGIA - BRIATORE TENTA IL COLPO CON IL FERRARISTA CARLOS SAINZ IN USCITA DA MARANELLO: L'ALPINE, CHE HA APPENA ANNUNCIATO IL “BULLONAIRE” COME CONSIGLIERE PERSONALE DEL PRESIDENTE, LUCA DE MEO, AVREBBE PRESENTATO UN’OFFERTA PER LO SPAGNOLO (PROTAGONISTA DOMENICA A BARCELLONA DI UNA LITE CON LECLERC) - ERANO FAVORITE WILLIAMS E AUDI…

Alessandra Retico per “la Repubblica” - Estratti

FLAVIO BRIATORE

Non è stato il doppio zero del Canada. Ma per la seconda gara consecutiva, la Ferrari è giù dal podio. A Barcellona si ritrova quarta forza del campionato.

Prima, la Ferrari dovrà far scendere la tensione tra i suoi piloti. La lite in pista a inizio gara e soprattutto il battibecco dopo, sono sintomi di un nervosismo tra Charles Leclerc e Carlos Sainz che ora toccherà a Fred Vasseur placare. Anche se il team principal ha minimizzato subito, attribuendo anzi alla loro rivalità ed emulazione un guadagno in più per la squadra. Di fatto, i due non se le sono risparmiate.

Charles Leclerc ha accusato la manovra di sorpasso subita da Carlos Sainz a inizio gara «scorretta e inutile», si è lamentato di aver subito un danno all'ala anteriore e del fatto che «i piani erano diversi nel briefing mattutino» e che il compagno, forse, «ha voluto fare qualcosa di spettacolare nella sua gara di casa in un momento importante della carriera, ma non era quello il momento né io la persona da attaccare».

leclerc sainz

Lo spagnolo non ha esitato a rispondere per le rime, non risparmiando anche alla squadra delle perplessità sulle strategie di gomme usate per lui, diverse da quelle del compagno: «Non so di cosa si lamenti Charles stavolta. Per me era chiaro che dovessimo attaccare le Mercedes, visto che avevamo gomme diverse da loro. Non so cosa gli sia successo, ma ho visto un'opportunità e l'ho superato, mica potevo stargli dietro tutta la vita». Non più.

flavio briatore

Sainz è stato "licenziato" prima dell'inizio della stagione. Ha cominciato questo campionato dicendo che avrebbe dato il massimo per finire con la rossa al meglio. Ha vinto a Melbourne. In rosso c'è riuscito altre due volte (Silverstone 2022, Singapore 2023). Quest'anno è salito a podio altre tre volte (terzo in Bahrain, Giappone, Monaco). È arrivato il momento, forse, di pensare solo a sé? È stato a lungo indeciso su dove andare dall'anno prossimo, pensando anche al fatto se accettare un progetto a breve termine o scommettere su piani futuri e incerti.

Diverse le opzioni sul tavolo, alcune chiuse (Red Bull) altre forse mai davvero in ballo (Mercedes e Aston). Le ultime strade sembravano essere Audi e Williams, con gli inglesi in pole position. Ma le ultimissime, proprio da Barcellona, potrebbero cambiare d'un colpo lo scenario: l'Alpine, che ha appena annunciato Flavio Briatore come consigliere personale del presidente, Luca de Meo, e che ha chiuso a punti la gara con Gasly 9° e Ocon 10°, gli avrebbe fatto una proposta.

Ocon andrà via, Gasly molto probabilmente sarà riconfermato. Carlos dirà oui?

carlos sainz vince a singapore ferrari sainz gp australia leclerc sainz